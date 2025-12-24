В России могут ввести новый налог на iPhone

В России серый рынок американских смартфонов сохранится, несмотря на возможные изменения в законодательстве. Об этом сообщил эксперт Андрей Бархота. Поставка iPhone не будет запрещена, но для участников серого рынка введут дополнительные фискальные обязательства, что повысит цену устройств для потребителей. Особое внимание уделят старым моделям, которые чаще всего поступают по серым схемам, на них могут наложить аналог утилизационного сбора. Доля серых iPhone на российском рынке, по оценкам эксперта, превышает 85%. Старые и восстановленные модели легитимизируют, но цена на них вырастет. Для новых серых моделей возможны дополнительные налоги. Существует инструмент сертификации, который может блокировать несертифицированные устройства.

В России, несмотря на возможные изменения в законодательстве, продолжит существовать серый рынок американских смартфонов. Об этом заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, передает «Абзац».

Он отметил, что поставка iPhone в страну не будет запрещена, однако на участников серого рынка будут наложены дополнительные фискальные обязательства.

«Ситуация будет схожа с обменом наличной валюты. Мы не увидим запрета на поставку iPhone в Россию, но фискальные последствия сделают эти устройства дороже для потребителей», — пояснил Бархота. Он добавил, что особое внимание будет уделено старым моделям, которые часто поступают в страну по серым схемам и продаются с дисконтом. На них может быть установлен аналог утилизационного сбора.

По оценкам эксперта, доля серых iPhone на российском рынке может превысить 85%. В условиях отсутствия официального представительства Apple в стране большинство продаваемых устройств относятся к прошлогодним и более старым моделям. Бархота также отметил, что государство будет особенно внимательно следить за реализацией этих гаджетов.

«Старые и восстановленные модели будут легитимизированы, но их цена для потребителей возрастет. Если серый рынок продолжит поставлять новые модели, на них также могут быть наложены дополнительные налоги. Уже существует инструмент для сертификации устройств, который может превратить несертифицированные гаджеты в „кирпичи“. Эта практика будет развиваться», — заключил эксперт.