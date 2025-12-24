В России хотят использовать ИИ для выявления подозрительных звонков

В Госдуму был внесен второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что новый законопроект позволит операторам связи использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Об этом сообщает РИА Новости. Григоренко подчеркнул, что такие алгоритмы уже активно применяются в бизнесе для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенническими схемами.

