В одном из районов Рязанской области температура воздуха упала до -33 градусов
Утром 24 декабря в Ермишинском районе столбики термометра упали до -33 градусов мороза. Жители районного центра сообщили, что в Ермиши несколько теплее -25.
