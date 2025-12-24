В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия потеряла до 1420 солдат. Российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб, 335 беспилотников ВСУ. ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
