Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
451
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 100
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 474
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 687
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия потеряла до 1420 солдат. Российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб, 335 беспилотников ВСУ. ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Украинская армия потеряла до 1420 солдат.

Российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб, 335 беспилотников ВСУ.

ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области.