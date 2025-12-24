Рязань
В Госдуме предложили распространить семейную ипотеку на всю вторичку
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила расширить программу льготной семейной ипотеки и распространить ее на весь вторичный рынок жилья во всех регионах России. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщила депутат 24 декабря в своем Telegram-канале.

Сейчас семейную ипотеку на вторичное жилье могут оформить супруги лишь в муниципалитетах, где строят не более двух многоквартирных домов. По словам Останиной, такая возможность доступна всего примерно в 900 населенных пунктах страны, что существенно ограничивает выбор для семей.

Депутат считает, что расширение программы дало бы гражданам реальную свободу при покупке жилья и повысило доступность ипотеки. В обращении к главе правительства она также затронула вопросы увеличения числа воспитателей и продления режима работы детских садов, чтобы родителям было проще совмещать работу и семейные обязанности.