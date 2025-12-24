В Госдуме предложили наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

В Госдуме предложили наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на депутата Сергея Боярского.

По его словам, поправки в Кодекс об административных правонарушениях должны установить «справедливое» наказание не только для УК, которые создают препятствия для доступа провайдеров, но и для самих операторов.

Боярский отметил, что нередко несколько компаний, работающих в одном доме, оставляют после себя неаккуратно смонтированные кабели, что вызывает недовольство жильцов.

Он не исключил, что для устранения противоречий законопроект может быть переработан и внесен в Госдуму в новой редакции.