В Госдуме предложили автоматически вносить все документы на «Госуслугах»

В Госдуме предложили автоматизировать внесение документов в профиль на портале «Госуслуги». Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с соответствующими предложениями. В настоящее время при получении нового паспорта или водительского удостоверения граждане вынуждены самостоятельно обновлять данные на «Госуслугах», что может занять от пяти дней до двух недель и приводить к наличию неактуальной информации в профиле. Парламентарии считают, что автоматизация этого процесса избавит миллионы граждан от ручного ввода данных и повысит качество взаимодействия с госслужбами.

