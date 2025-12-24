Совфед одобрил увеличение штрафов за навязывание ненужных товаров до 500 тысяч

Совет Федерации одобрил законопроект, который значительно увеличивает штрафы за навязывание потребителям ненужных товаров и услуг. Об этом пишет RT. Согласно новому документу, максимальный штраф для юридических лиц теперь составит 500 тысяч рублей. Согласно новым правилам, штрафы будут варьироваться: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. В настоящее время действуют более низкие штрафы: для должностных лиц они составляют от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

