Рязанскую кухню представили на фестивале в Москве

В Москве в гастрономических рядах Национального центра «Россия» прошла презентация VIII ресторанного фестиваля русской кухни «Кухня Рязанского края». Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Гости фестиваля смогли продегустировать «Калинник», драчены с пшеном, грибами и щучьей икрой, губенку с лесными грибами и говяжьей голяшкой, «былинный солотчинский камень» с земляничным джемом, каравайцы, рязанские леденцы и другие блюда, приготовленные по старинным рецептам, собранным рязанскими поварами во время экспедиций по деревням области. Также проходили мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.

В презентации фестиваля принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что регион активно развивается в туристическом направлении, появляются новые кафе и рестораны, а гостей ждут интересные гастрономические маршруты.