Рязанский ТРЦ стал площадкой для съемок новогоднего фильма

Короткометражную ленту «Не совсем новогодняя история» снял творческий коллектив студии кино «ЮнМедиа family».

Премьера фильма состоится 3 января 2026 года в МКЦ на фестивале рязанского кино «Образ» (0+). Вход на фестиваль будет свободным.

Действие «Не совсем новогодней истории» происходит в Рязани, а в центре сюжета — добрый Дед Мороз, который узнает от Снегурочки о том, что у детей в нескольких рязанских семьях случились ЧП.

Главные герои заглядывают в дома детей через волшебную тарелку.

В преддверии Нового года ярким событием становится праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Именно эта сцена снималась у новогодней ёлки ТРЦ «Марко Молл».

Также съемки прошли в Рязанской ВДНХ и Лесопарке.

В фильме снялись воспитанники рязанской студии кино «ЮнМедиа family».

«Съемки прошли отлично, просторная локация позволила снять самую масштабную сцену фильма, сотрудники торгово-развлекательного центра помогали нам на протяжении всей работы», — рассказывает генеральный продюсер студии «ЮнМедиа family» Ирина Счастливова.