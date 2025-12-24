Рязанка Нина Молчанова завоевала бронзу на всероссийском турнире по бильярду

Рязанка Нина Молчанова стала бронзовым призером Всероссийского турнира по бильярдному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования проходили в Сочи с 19 по 22 декабря. В турнире приняли участие 60 спортсменов из 16 регионов страны. Нина Молчанова представляла спортивную школу «Фаворит» и заняла третье место в возрастной категории девушек до 16 лет.

Фото: администрация Рязани