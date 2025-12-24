Рязанцы засняли солнечное гало над городом

Отмечается, что фото сделано в среду, 24 декабря. Гало — оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.