Рязанцы засняли солнечное гало над городом
Рязанцы засняли солнечное гало над городом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
