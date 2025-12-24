Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.41 / 79.50 24/12 14:56
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 14:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
480
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 108
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 480
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 696
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы в 2025 году получили в кредитных кооперативах займов на 31 млн рублей
С января по сентябрь 2025 года жители Рязанской области получили в кредитных потребительских кооперативах 226 займов на общую сумму 31 млн рублей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Количество договоров выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стало больше мелких займов, поэтому средняя сумма снизилась почти на 41%, до 137,2 тысяч рублей. По данным регулятора, несмотря на то, что выдачи росли, портфель займов в целом увеличился незначительно. На начало октября он составлял 29 млн рублей.

С января по сентябрь 2025 года жители Рязанской области получили в кредитных потребительских кооперативах 226 займов на общую сумму 31 млн рублей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Количество договоров выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стало больше мелких займов, поэтому средняя сумма снизилась почти на 41%, до 137,2 тысяч рублей.

По данным регулятора, несмотря на то, что количество выдач росло, портфель займов в целом увеличился незначительно. На начало октября он составлял 29 млн рублей.

«Рынок сдерживали несколько факторов. Во-первых, сократился средний срок займа, то есть пайщики быстрее возвращали долг. Во-вторых, из государственного реестра были исключены кооперативы, которые нарушали требования законодательства. В частности, не вступали в саморегулируемые организации», — пояснил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.