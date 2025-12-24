Рязанцы в 2025 году получили в кредитных кооперативах займов на 31 млн рублей

С января по сентябрь 2025 года жители Рязанской области получили в кредитных потребительских кооперативах 226 займов на общую сумму 31 млн рублей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Количество договоров выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стало больше мелких займов, поэтому средняя сумма снизилась почти на 41%, до 137,2 тысяч рублей. По данным регулятора, несмотря на то, что выдачи росли, портфель займов в целом увеличился незначительно. На начало октября он составлял 29 млн рублей.

«Рынок сдерживали несколько факторов. Во-первых, сократился средний срок займа, то есть пайщики быстрее возвращали долг. Во-вторых, из государственного реестра были исключены кооперативы, которые нарушали требования законодательства. В частности, не вступали в саморегулируемые организации», — пояснил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.