Рязанцы обнаружили, что прослушивание автоответчика оплачивается как минута разговора

Причем услуга «Автоответчик» — активна по умолчанию у всех операторов большой четверки. Студентка Елизавета Честных заметила, что в детализации у неё много «звонков», завершившихся прослушиванием автоответчика, за счет чего расход минут был больше. Согласно «Правилу оказания услуг подвижной связи», тарификация должна начинаться с третьей секунды разговора, но сотовый оператор ответил, что списание идёт с первой секунды. В сюжете подчеркнули, что это явно нарушение правил. Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Роскомнадзор с просьбой проверить операторов на нарушение прав потребителей, однако результатов пока нет.

Рязанцы обнаружили, что за прослушивание автоответчика платят как за минуту разговора. Причем услуга «Автоответчик» — активна по умолчанию у всех операторов большой четверки, выяснили журналисты ГТРК «Ока».

В сюжете рассказали, что студентка Елизавета Честных обратила внимание на несоответствие в оплате мобильной связи. В конце месяца выяснилось, что у нее потрачено гораздо больше минут, чем помнит девушка. В детализации — десятки «звонков», завершившихся лишь прослушиванием автоответчика.

На «Оке» рассказали, что в России действует «Правило оказания услуг подвижной связи». Согласно ему, тарификация начинается с третьей секунды разговора. Но в официальном ответе на запрос редакции ГТРК «Ока» одного из сотовых операторов четко сказано, что плата взимается уже с первой секунды.

«Здесь явное нарушение. Вне принятых правил оказалась и услуга автоответчика, плата за которую берется сразу же», — подчеркнули в сюжете.

Также рассказали, что представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией направили обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить действия российских операторов на предмет возможного нарушения прав потребителей. Пока результата нет.

Между менеджером в салоне связи в Рязани и журналистом состоялся следующий диалог:

— Вы не измените системный подход к этому. У вас будет взиматься звонок, если человек две секунды подождал и сбросил, то у вас наверняка ничего не снимется, больше трех секунд — порог, который облагается снятием средств.

— Даже при условии, что до меня не дозвонились?

— Даже при условии, если до вас не дозвонились?

— Даже, когда у меня занято?

— Получается, да.

— Но это же нарушение закона.

— Вы можете обжаловать это, но этот тариф работает уже года два, и никто пока эти дела не выиграл, значит, юридически все как-то обоснованно.