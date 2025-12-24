Рязанцев призвали не сообщать посторонним об отъезде из дома в праздники

Отмечается, что сезон отпусков и период новогодних праздников — время, когда чаще всего совершают квартирные кражи. Рязанцам рекомендовали быть внимательными, не рассказывать об отъезде посторонним. «Уезжая на длительный срок, не оставляйте дома особо ценные вещи. Можно приобрести домашний сейф и хранить ценности в нем. Попросите родственников или друзей время от времени посещать вашу квартиру, чтобы создать видимость присутствия», — отметили в Росгвардии.

В Росгвардии напомнили рязанцам о мерах безопасности в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что сезон отпусков и период новогодних праздников — время, когда чаще всего совершают квартирные кражи. Рязанцам рекомендовали быть внимательными, не рассказывать об отъезде посторонним.

«Уезжая на длительный срок, не оставляйте дома особо ценные вещи. Можно приобрести домашний сейф и хранить ценности в нем. Попросите родственников или друзей время от времени посещать вашу квартиру, чтобы создать видимость присутствия», — говорится в сообщении.

Там добавили, что один из надежных способов защиты — установка охранной сигнализации, подключенной к пульту централизованной охраны.

Уточняется, что в Рязанской области под защитой Росгвардии находится свыше 6,5 тысяч объектов.