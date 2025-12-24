Рязань
Рязанцев призвали не сообщать посторонним об отъезде из дома в праздники
Уточняется, что в Рязанской области под защитой Росгвардии находится свыше 6,5 тысяч объектов.