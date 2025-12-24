Рязанцам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Отмечается, что 31 декабря днем ожидается до -10 градусов, а в ночь на 1 января — до -15. Временами пройдет снег. В первый день 2026 года столбики термометров также покажут -10.

Жителям ЦФО рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на синоптика Романа Вильфанда.

