Итоги года
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцам дали советы по выбору новогодних гирлянд
В Управлении Россельхознадзора Рязанской области напомнили жителям о правилах выбора и использования гирлянд перед праздниками. Особое внимание эксперты рекомендуют уделить назначению гирлянды (уличная или домашняя), мощности, безопасному напряжению и длине провода.

Покупатели должны проверять информацию на упаковке: данные производителя, адрес сервисного центра и правила безопасного использования. В комплекте должны быть запасные лампочки, а перед использованием стоит включить гирлянду во всех режимах и убедиться в целостности проводов.

Светодиодные гирлянды экономичны и долговечны, их можно наращивать, но нельзя обрезать. Кроме того, специалисты напоминают: не нужно оставлять гирлянду без присмотра и нельзя использовать их на поливаемой елке.