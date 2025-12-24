Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.10 / 79.50 24/12 12:05
Нал. EUR 92.82 / 93.70 24/12 12:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
442
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 098
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 472
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 683
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о штрафах за принуждение к труду в праздники
В этом году новогодние праздники будут с 31 декабря 2025 по 11 января 2026. Член Общественной палаты Евгений Машаров напомнил, что работодатели не могут заставлять сотрудников работать в праздничные дни без письменного согласия. За нарушение работодателям грозят штрафы от 1 до 5 тыс. рублей при первом и до 70 тыс. рублей при повторном нарушении, а руководителей могут дисквалифицировать до 3 лет. Исключения — чрезвычайные ситуации и творческие профессии. Работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

В этом году новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В связи с этим, член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников работать в праздничные дни без их письменного согласия. Об этом пишет ТАСС.

В противном случае, компании могут столкнуться с серьезными штрафами — от 30 до 70 тысяч рублей за повторное нарушение. Кроме того, руководители организаций могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.

Работодатели, нарушающие трудовые права сотрудников, рискуют получить штрафы в размере 1-5 тысяч рублей для должностных лиц при первом нарушении и до 20 тысяч рублей при повторном. Исключения составляют лишь случаи чрезвычайных ситуаций неотложного ремонта или обслуживания населения. Также особые правила действуют для творческих работников.

Важно отметить, что работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.