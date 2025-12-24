Россиянам напомнили о штрафах за принуждение к труду в праздники

В этом году новогодние праздники будут с 31 декабря 2025 по 11 января 2026. Член Общественной палаты Евгений Машаров напомнил, что работодатели не могут заставлять сотрудников работать в праздничные дни без письменного согласия. За нарушение работодателям грозят штрафы от 1 до 5 тыс. рублей при первом и до 70 тыс. рублей при повторном нарушении, а руководителей могут дисквалифицировать до 3 лет. Исключения — чрезвычайные ситуации и творческие профессии. Работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

