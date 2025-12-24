Россиянам напомнили о штрафах за принуждение к труду в праздники

В этом году новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В связи с этим, член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников работать в праздничные дни без их письменного согласия. Об этом пишет ТАСС.
В противном случае, компании могут столкнуться с серьезными штрафами — от 30 до 70 тысяч рублей за повторное нарушение. Кроме того, руководители организаций могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.
Работодатели, нарушающие трудовые права сотрудников, рискуют получить штрафы в размере 1-5 тысяч рублей для должностных лиц при первом нарушении и до 20 тысяч рублей при повторном. Исключения составляют лишь случаи чрезвычайных ситуаций неотложного ремонта или обслуживания населения. Также особые правила действуют для творческих работников.
Важно отметить, что работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.