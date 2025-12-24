Российский рубль стал самой крепкой валютой 2025 года

По данным агентства Bloomberg, российский рубль стал самой прибыльной валютой 2025 года, уступив по доходности лишь драгоценным металлам — платине, серебру, палладию и золоту.

По данным агентства Bloomberg, российский рубль стал самой прибыльной валютой 2025 года, уступив по доходности лишь драгоценным металлам — платине, серебру, палладию и золоту.

С начала года рубль укрепился на 45% и к концу декабря торгуется около 78 рублей за доллар, почти достигнув уровней, наблюдавшихся до начала СВО.

Bloomberg отмечает, что рекордный рост рубля связан с снижением спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций и жесткой денежно-кредитной политикой. Ключевая ставка Центробанка оставалась высокой с октября прошлого года по июнь, после чего регулятор снизил ее на 5 процентных пунктов до 16%.

Для сравнения, в конце 2024 года доллар стоил более 100 рублей: 24 декабря — 101,61 рубля, а к середине января 2025 года — 103,44 рубля.

На 25 декабря 2025 года официальный курс доллара составляет 78,44 рубля.