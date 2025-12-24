Российских блогеров хотят обязать снимать патриотическую рекламу

Сенатор Сергей Карякин представил законопроект, который обязывает крупных блогеров и интернет-платформы регулярно размещать социальную рекламу, посвященную семейным ценностям, патриотизму и другим общественно значимым темам. Инициативу озвучили на заседании Совета Федерации 24 декабря.

Согласно предложению, владельцы популярных каналов и аккаунтов должны публиковать социальную рекламу не реже одного раза в месяц, а цифровые платформы — выделять на нее не менее 5% от всего рекламного контента. При этом авторы смогут самостоятельно выбирать тематику в рамках заданных направлений.

Сенатор также отметил, что действующее законодательство о рекламе устарело и не учитывает роль цифровых платформ и лидеров мнений в формировании общественных установок, особенно среди молодежи.