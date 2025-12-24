При пожаре в Рязанской области пострадал мужчина
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 23 декабря, в рабочем посёлке Сапожок. Огнём повреждён дом. Пострадал мужчина 1961 года рождения, его госпитализировали. Причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой.
