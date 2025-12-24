Педагог рассказала рязанцам, когда стоит говорить детям правду про Деда Мороза. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на специалиста Викторию Подсухину.
По ее словам, в раннем детстве, примерно до 5-7 лет, воображение — это ключевой двигатель психологического развития. Вера в сказочных персонажей, будь то Дед Мороз или Баба-яга, — это неотъемлемая часть ребенка и необходимая тренировка для ума и эмоций.
При этом важным остается и то, что ребенку необходима честность. Оптимальный возраст для разговора, что Дед Мороз сказочный персонаж 8-10 лет, когда критическое мышление уже активно развивается. Нужно ориентироваться на зрелость своего ребенка.
Правду можно превратить в диалог.
«Не просто сообщите факт, а вовлеките ребенка в беседу. Обсудите, почему эта красивая легенда возникла, какую радость она приносит людям, почему она так важна для праздника. Это стимулирует аналитические навыки», — сказала педагог.