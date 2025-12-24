Рязань
Педагог рассказала рязанцам, когда стоит говорить детям правду про Деда Мороза
Педагог рассказала рязанцам, когда стоит говорить детям правду про Деда Мороза. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на специалиста Викторию Подсухину.

По ее словам, в раннем детстве, примерно до 5-7 лет, воображение — это ключевой двигатель психологического развития. Вера в сказочных персонажей, будь то Дед Мороз или Баба-яга, — это неотъемлемая часть ребенка и необходимая тренировка для ума и эмоций.

При этом важным остается и то, что ребенку необходима честность. Оптимальный возраст для разговора, что Дед Мороз сказочный персонаж 8-10 лет, когда критическое мышление уже активно развивается. Нужно ориентироваться на зрелость своего ребенка.

Правду можно превратить в диалог.

«Не просто сообщите факт, а вовлеките ребенка в беседу. Обсудите, почему эта красивая легенда возникла, какую радость она приносит людям, почему она так важна для праздника. Это стимулирует аналитические навыки», — сказала педагог.