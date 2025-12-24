Павел Малков подписал в Москве новые инвестиционные соглашения на сумму 3,9 млрд

В Москве на площадке Национального центра «Россия» губернатор Рязанской области Павел Малков подписал новые инвестиционные соглашения с четырьмя компаниями, уже сотрудничающими с областной Корпорацией развития. Соглашения поддерживают важные проекты региона: строительство молочного завода «Экспотрейд» в Новомичуринске, развитие форелевого хозяйства «Касимовская ферма», производство торфяных удобрений «Экорост» и запуск производства автомобильной электроники компанией «Закорд» в индустриальном парке «Рязанский». Объем инвестиций превышает 3,9 млрд рублей. Это позволит создать более 300 новых рабочих мест. Власти региона готовы оказать необходимую поддержку для успешной реализации этих проектов.

Фото: ТКР