Павел Малков подписал в Москве новые инвестиционные соглашения на сумму 3,9 млрд

В Москве, на площадке Национального центра «Россия», губернатор Рязанской области Павел Малков подписал новые инвестиционные соглашения с четырьмя компаниями, которые уже сотрудничают с областной Корпорацией развития. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил ТКР.
Эти соглашения направлены на поддержку реализации значимых проектов в регионе.
Среди ключевых инициатив — строительство молочного завода в Новомичуринске компанией «Экспотрейд» и развитие форелевого хозяйства «Касимовская ферма». Также подписаны соглашения с производителем торфяных удобрений «Экорост» и компанией «Закорд», резидентом индустриального парка «Рязанский», которая планирует запустить производство автомобильной электроники.
Общий объем инвестиций по этим проектам превышает 3,9 миллиарда рублей, благодаря чему можно создать более 300 новых рабочих мест в регионе в ближайшие годы. Региональные власти готовы оказать необходимую поддержку компаниям для успешной реализации их планов.
