«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
4 часа назад
148
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
505
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 124
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 500
Павел Малков подписал в Москве новые инвестиционные соглашения на сумму 3,9 млрд
В Москве на площадке Национального центра «Россия» губернатор Рязанской области Павел Малков подписал новые инвестиционные соглашения с четырьмя компаниями, уже сотрудничающими с областной Корпорацией развития. Соглашения поддерживают важные проекты региона: строительство молочного завода «Экспотрейд» в Новомичуринске, развитие форелевого хозяйства «Касимовская ферма», производство торфяных удобрений «Экорост» и запуск производства автомобильной электроники компанией «Закорд» в индустриальном парке «Рязанский». Объем инвестиций превышает 3,9 млрд рублей. Это позволит создать более 300 новых рабочих мест. Власти региона готовы оказать необходимую поддержку для успешной реализации этих проектов.

Фото: ТКР