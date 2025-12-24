На Московском шоссе произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась днем 24 декабря на Московском шоссе в сторону города. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, машины получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
На Московском шоссе произошло ДТП. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
