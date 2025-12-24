На «Госуслугах» появится функция сообщения о кибермошенничестве

Россияне получат возможность сообщать о случаях кибермошенничества непосредственно через портал «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС. Эта функция будет введена в рамках нового законопроекта, разработанного правительством. Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, «такой механизм обеспечит быструю фиксацию инцидентов и автоматическое уведомление банков, операторов связи и цифровых платформ о действиях злоумышленников».