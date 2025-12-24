МВД предупредило о мошенничестве с «партнерскими программами» маркетплейсов

Мошенники начали представляться участниками «партнерских программ» маркетплейсов и предлагать россиянам заработок на оформлении рассрочки при покупке дорогостоящей электроники. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники обещают легкий доход за «привлечение клиентов» и уверяют, что схема полностью легальна. Потенциальной жертве предлагают оформить покупку техники в рассрочку («в сплит») на свое имя, после чего якобы выплатить вознаграждение. В некоторых случаях мошенники даже переводят часть средств, чтобы вызвать доверие.

После оформления заказа гражданина убеждают указать адрес доставки мошенников. Далее связь обрывается: товар уходит неизвестным, а обязательства по выплате рассрочки остаются на пострадавшем.

Правоохранители отметили, что явным признаком мошенничества является просьба сообщить лимит сплита или отправить скриншоты личного аккаунта.