«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
6 часов назад
186
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
521
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 132
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 506
МВД предупредило о мошенничестве с «партнерскими программами» маркетплейсов
Мошенники начали представляться участниками «партнерских программ» маркетплейсов и предлагать россиянам заработок на оформлении рассрочки при покупке дорогостоящей электроники. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники обещают легкий доход за «привлечение клиентов» и уверяют, что схема полностью легальна. Потенциальной жертве предлагают оформить покупку техники в рассрочку («в сплит») на свое имя, после чего якобы выплатить вознаграждение. В некоторых случаях мошенники даже переводят часть средств, чтобы вызвать доверие.

После оформления заказа гражданина убеждают указать адрес доставки мошенников. Далее связь обрывается: товар уходит неизвестным, а обязательства по выплате рассрочки остаются на пострадавшем.

Правоохранители отметили, что явным признаком мошенничества является просьба сообщить лимит сплита или отправить скриншоты личного аккаунта.