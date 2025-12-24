Мошенники начали обманывать россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат

Мошенники крадут персональные данные под предлогом оформления пропуска в военкомат. От имени сотрудников военкоматов неизвестные убеждают россиян явиться без повестки, которую якобы не могут выслать. При этом они требуют данные для пропуска, так как военкомат — режимный объект.