Итоги года
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Мэрия: из-за обледенения рязанских автобусов водитель обязан объявлять остановки
В мэрии заявили, что из-за обледенения стекол в рязанских автобусах и маршрутках водитель обязан объявлять остановки. Об этом горадминистрация написала в комментариях губернатора Павла Малкова в ответ на жалобы рязанцев.

Комментаторы прикрепили фото из разных автобусов с заледенелыми окнами.

«Подскажите, где я еду», — написал рязанец под фото с ледяными окнами автобусами, в котором не видно улицы.

На это в мэрии сообщили, что в условиях низких температур возможно образование наледи на окнах автобуса.

«В таком случае, водители обязаны напоминать называние остановок по следующему маршруту. Мы передали в управление транспорта о необходимости проведении беседы со всеми маршрутами МУП „УРТ“ о необходимости правил пассажирских перевозок», — написали в ведомстве.