Мэрия: из-за обледенения рязанских автобусов водитель обязан объявлять остановки

В мэрии заявили, что из-за обледенения стекол в рязанских автобусах и маршрутках водитель обязан объявлять остановки. Об этом горадминистрация написала в комментариях губернатора Павла Малкова в ответ на жалобы рязанцев.
Комментаторы прикрепили фото из разных автобусов с заледенелыми окнами.
«Подскажите, где я еду», — написал рязанец под фото с ледяными окнами автобусами, в котором не видно улицы.
На это в мэрии сообщили, что в условиях низких температур возможно образование наледи на окнах автобуса.
«В таком случае, водители обязаны напоминать называние остановок по следующему маршруту. Мы передали в управление транспорта о необходимости проведении беседы со всеми маршрутами МУП „УРТ“ о необходимости правил пассажирских перевозок», — написали в ведомстве.