Мэрия: из-за обледенения рязанских автобусов водитель обязан объявлять остановки

В мэрии заявили, что из-за обледенения стекол в рязанских автобусах и маршрутках водитель обязан объявлять остановки. Об этом горадминистрация написала в комментариях губернатора Павла Малкова в ответ на жалобы рязанцев.

Комментаторы прикрепили фото из разных автобусов с заледенелыми окнами.

