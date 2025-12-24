Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-9°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 18:20
Нал. EUR 92.75 / 94.39 24/12 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
4 часа назад
148
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
505
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 124
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Малков заявил о задаче создания эталонной системы регионального здравоохранения
В Рязанской области планируют создать эталонную систему регионального здравоохранения, охватывающую все уровни — от ФАПов до крупных медицинских центров. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на пресс-конференции 24 декабря в национальном центре «Россия». Система предусматривает обновление оборудования, подготовку кадров и внедрение новых видов медицинской помощи, чтобы жители могли получать качественные услуги без выезда за пределы региона, кроме случаев, требующих обращения в федеральные центры. Губернатор отметил достижения региона: рекордно низкий уровень младенческой смертности и положительную динамику в привлечении врачей — из 60 у.е.хавших специалистов пришло более 140 новых.

В Рязанской области планируется создание эталонной системы регионального здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на пресс-конференции, проведенной в национальном центре «Россия» в среду, 24 декабря, в рамках Дней Рязанской области, передает ИД «Пресса».

По словам губернатора, новая система охватит все уровни медицинского обслуживания — от небольших фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) до крупных медицинских центров.

«Мы ставим перед собой задачу создать эталонную систему регионального здравоохранения. Это значит, что мы не упускаем ни одного направления: обновляем оборудование, покупаем новое, работаем над подготовкой кадров и внедряем новые виды медицинской помощи. Наша цель — обеспечить жителей области качественными медицинскими услугами без необходимости выезда за пределы региона, за исключением случаев, требующих обращения в федеральные центры», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор также отметил достижения региона в сфере здравоохранения, включая рекордно низкий уровень младенческой смертности и положительную динамику в привлечении врачей: если 60 специалистов уехали, то более 140 прибыли.

В 2025 году диспансеризацию прошли 712 тысяч человек. Кроме того, в области введен «зеленый коридор» для пациентов с подозрением на онкологические заболевания, что позволяет быстро проходить необходимые обследования и консультации у специалистов.