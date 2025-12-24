Малков заявил о задаче создания эталонной системы регионального здравоохранения

В Рязанской области планируют создать эталонную систему регионального здравоохранения, охватывающую все уровни — от ФАПов до крупных медицинских центров. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на пресс-конференции 24 декабря в национальном центре «Россия». Система предусматривает обновление оборудования, подготовку кадров и внедрение новых видов медицинской помощи, чтобы жители могли получать качественные услуги без выезда за пределы региона, кроме случаев, требующих обращения в федеральные центры. Губернатор отметил достижения региона: рекордно низкий уровень младенческой смертности и положительную динамику в привлечении врачей — из 60 у.е.хавших специалистов пришло более 140 новых.

В Рязанской области планируется создание эталонной системы регионального здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на пресс-конференции, проведенной в национальном центре «Россия» в среду, 24 декабря, в рамках Дней Рязанской области, передает ИД «Пресса».

По словам губернатора, новая система охватит все уровни медицинского обслуживания — от небольших фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) до крупных медицинских центров.

«Мы ставим перед собой задачу создать эталонную систему регионального здравоохранения. Это значит, что мы не упускаем ни одного направления: обновляем оборудование, покупаем новое, работаем над подготовкой кадров и внедряем новые виды медицинской помощи. Наша цель — обеспечить жителей области качественными медицинскими услугами без необходимости выезда за пределы региона, за исключением случаев, требующих обращения в федеральные центры», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор также отметил достижения региона в сфере здравоохранения, включая рекордно низкий уровень младенческой смертности и положительную динамику в привлечении врачей: если 60 специалистов уехали, то более 140 прибыли.

В 2025 году диспансеризацию прошли 712 тысяч человек. Кроме того, в области введен «зеленый коридор» для пациентов с подозрением на онкологические заболевания, что позволяет быстро проходить необходимые обследования и консультации у специалистов.