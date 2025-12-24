Ипотечная задолженность россиян выросла до 23,3 трлн рублей

Общая задолженность россиян по ипотеке на начало декабря достигла 23,3 трлн рублей. В ноябре показатель увеличился на 1,4% к октябрю и на 6,7% в годовом выражении, следует из данных Банка России.

За месяц банки выдали ипотечных кредитов примерно на 500 млрд рублей. В ЦБ отмечают, что ускорение роста задолженности в конце года типично для ипотечного рынка.

Самой востребованной программой остается семейная ипотека — по ней выдали 358 млрд рублей, что на 9% больше, чем месяцем ранее. Средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 19,5% против 19,7% в октябре.