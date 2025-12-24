Инфляция в России с начала 2025 года превысила 5,5%

Инфляция в России с начала 2025 года достигла 5,58%. Об этом сообщили в Росстате. По данным ведомства, за последнюю неделю цены выросли на 0,2%, а с начала декабря — на 0,31%. Для сравнения, в декабре 2024 года инфляция составляла 1,32%, а по итогам прошлого года 9,52%.

Наибольший вклад в рост цен за прошедшую неделю внесла плодоовощная продукция, которая подорожала в среднем на 2,3%. Сильнее всего выросли цены на огурцы (+9,3%), картофель (+1,7%), помидоры (+1,6%), лук (+1,5%) и морковь (+1,1%). При этом подешевели бананы и столовая свекла.

Среди продовольственных товаров также зафиксирован рост цен на макаронные изделия, рыбу, маргарин, мясо, подсолнечное масло, яйца, хлеб и алкоголь. Одновременно снизились цены на гречку, сахар, рис, свинину, варёные колбасы и сливочное масло.

В сегменте непродовольственных товаров подорожали медикаменты, средства гигиены, детские товары и отдельные виды бытовой техники.