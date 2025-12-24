Рязань
Инфляция в России с начала 2025 года превысила 5,5%
