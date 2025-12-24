ЦБ решил временно не наказывать банки за несоблюдение новых антифрод-мер

Центробанк России ввел мораторий на применение санкций к банкам за невыполнение новых требований по борьбе с мошенничеством при снятии наличных. Об этом говорится в письме регулятора.

Речь идет о мерах, вступивших в силу с сентября 2025 года. В частности, банки обязаны анализировать нетипичную активность клиентов, включая учащение телефонных разговоров за несколько часов до попытки снять деньги.

Однако при внедрении новых правил финансовые организации столкнулись с техническими и юридическими сложностями. Для анализа звонков требуются данные от операторов связи, мессенджеров или сторонних процессинговых центров, получить которые без специальных соглашений затруднительно или невозможно.

В ЦБ пояснили, что решение о моратории принято «ввиду сложности задачи и ограниченности сроков», чтобы дать банкам время на доработку механизмов и выстраивание взаимодействия с партнерами.