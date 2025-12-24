Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-8°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 16:35
Нал. EUR 92.82 / 93.80 24/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
2 часа назад
112
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
493
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 117
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ЦБ решил временно не наказывать банки за несоблюдение новых антифрод-мер
Центробанк России ввел мораторий на применение санкций к банкам за невыполнение новых требований по борьбе с мошенничеством при снятии наличных. Об этом говорится в письме регулятора.

Центробанк России ввел мораторий на применение санкций к банкам за невыполнение новых требований по борьбе с мошенничеством при снятии наличных. Об этом говорится в письме регулятора.

Речь идет о мерах, вступивших в силу с сентября 2025 года. В частности, банки обязаны анализировать нетипичную активность клиентов, включая учащение телефонных разговоров за несколько часов до попытки снять деньги.

Однако при внедрении новых правил финансовые организации столкнулись с техническими и юридическими сложностями. Для анализа звонков требуются данные от операторов связи, мессенджеров или сторонних процессинговых центров, получить которые без специальных соглашений затруднительно или невозможно.

В ЦБ пояснили, что решение о моратории принято «ввиду сложности задачи и ограниченности сроков», чтобы дать банкам время на доработку механизмов и выстраивание взаимодействия с партнерами.