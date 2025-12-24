Аркадий Фомин встретился с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым

В среду, 24 декабря, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел встречу с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым, для которого завершился второй образовательный модуль, посвящённый экономике и финансам. Вместе с другими слушателями он посещал предприятия, попробовал свои силы в деловых играх и мастер-классах, проходил итоговые тестирования и экзамены.

В рамках следующего практического этапа Роману Денисову предстоит разработать индивидуальный проект. О выбранной теме он рассказал своему наставнику — спикеру регионального парламента, сообщив, что хотел бы направить усилия на совершенствование системы реабилитации участников СВО и ветеранов боевых действий.

Он считает целесообразным создание адаптированных реабилитационных зон на базе существующих спортивных учреждений в областном центре и в муниципалитетах, где бойцы смогут пройти комплексную программу физического и психосоциального восстановления.

Аркадий Фомин поддержал инициативу и подчеркнул, что реализация проекта позволит расширить географию центров оказания помощи военнослужащим и их близким, повысить их доступность.

«В регионе есть флагман — многопрофильный центр „Сосновый бор“, отмеченный на федеральном уровне, но важно, чтобы люди имели возможность проходить реабилитацию недалеко от места жительства. Мы можем задействовать физкультурно-оздоровительные комплексы, которые есть в Рязани и районах области, тренерский состав ФОКов. Конечно, потребуется дооснастить комплексы необходимым инвентарем, провести обучение сотрудников. Для начала можно адаптировать для этой работы несколько спортивных объектов, разработать индивидуальные и групповые программы, организовать логистику и информационную поддержку, привлечь финансирование, обеспечить мониторинг», — сказал глава законодательного собрания.

Намеченные планы Аркадий Фомин предложил обсудить с представителями профильных региональных министерств (здравоохранения, труда и социальной защиты населения, физической культуры и спорта), а также фонда «Защитники Отечества». Председатель областной Думы добавил, что в случае удачной реализации проект можно расширить, включив в него более широкий круг граждан.