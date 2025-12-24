Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 15:30
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
21 минуту назад
69
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
481
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 109
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин встретился с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым
В среду, 24 декабря, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел встречу с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым, для которого завершился второй образовательный модуль, посвящённый экономике и финансам. Вместе с другими слушателями он посещал предприятия, попробовал свои силы в деловых играх и мастер-классах, проходил итоговые тестирования и экзамены.

В среду, 24 декабря, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел встречу с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым, для которого завершился второй образовательный модуль, посвящённый экономике и финансам.

Вместе с другими слушателями он посещал предприятия, попробовал свои силы в деловых играх и мастер-классах, проходил итоговые тестирования и экзамены.

В рамках следующего практического этапа Роману Денисову предстоит разработать индивидуальный проект. О выбранной теме он рассказал своему наставнику — спикеру регионального парламента, сообщив, что хотел бы направить усилия на совершенствование системы реабилитации участников СВО и ветеранов боевых действий.

Он считает целесообразным создание адаптированных реабилитационных зон на базе существующих спортивных учреждений в областном центре и в муниципалитетах, где бойцы смогут пройти комплексную программу физического и психосоциального восстановления.

Аркадий Фомин поддержал инициативу и подчеркнул, что реализация проекта позволит расширить географию центров оказания помощи военнослужащим и их близким, повысить их доступность.

«В регионе есть флагман — многопрофильный центр „Сосновый бор“, отмеченный на федеральном уровне, но важно, чтобы люди имели возможность проходить реабилитацию недалеко от места жительства. Мы можем задействовать физкультурно-оздоровительные комплексы, которые есть в Рязани и районах области, тренерский состав ФОКов. Конечно, потребуется дооснастить комплексы необходимым инвентарем, провести обучение сотрудников. Для начала можно адаптировать для этой работы несколько спортивных объектов, разработать индивидуальные и групповые программы, организовать логистику и информационную поддержку, привлечь финансирование, обеспечить мониторинг», — сказал глава законодательного собрания.

Намеченные планы Аркадий Фомин предложил обсудить с представителями профильных региональных министерств (здравоохранения, труда и социальной защиты населения, физической культуры и спорта), а также фонда «Защитники Отечества». Председатель областной Думы добавил, что в случае удачной реализации проект можно расширить, включив в него более широкий круг граждан.