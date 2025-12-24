Рязань
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Андрей Макаров из Рязанской области возглавил рейтинг депутатов Госдумы
Представляющий Рязанскую область Андрей Макаров стал лидером рейтинга КПДГД, оценивающего работу депутатов Госдумы. Об этом сообщили в Telegram-канале «КПДГД — рейтинг депутатов».

Оценка строилась по четырем ключевым критериям: активность в законотворчестве, поддержка избирателей, медийные упоминания и экспертная оценка работы в регионах.

В первую десятку также вошли Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Дмитрий Гусев, Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Евгений Попов, Вячеслав Никонов, Виктор Водолацкий и Петр Толстой. Рейтинг составили политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин с учетом комплексной оценки работы парламентариев.

Фото: сайт «Единой России»