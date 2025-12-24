Андрей Макаров из Рязанской области возглавил рейтинг депутатов Госдумы

Представляющий Рязанскую область Андрей Макаров стал лидером рейтинга КПДГД, оценивающего работу депутатов Госдумы. Оценка строилась по четырем ключевым критериям: активность в законотворчестве, поддержка избирателей, медийные упоминания и экспертная оценка работы в регионах.

В первую десятку также вошли Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Дмитрий Гусев, Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Евгений Попов, Вячеслав Никонов, Виктор Водолацкий и Петр Толстой. Рейтинг составили политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин с учетом комплексной оценки работы парламентариев.

