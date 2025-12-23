Жителя Ряжского района осудят за мошенничество

В прокуратуре рассказали, что мужчина обратился в органы соцзащиты для получения государственной помощи на ведение бизнеса. Для подтверждения покупки оборудования он предоставил поддельные чеки об их приобретении. Рязанец получил 350 тыс. рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.