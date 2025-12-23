Жители Скопина пожаловались на ржавую воду

Жители дома № 150А на улице Ленина в Скопине выразили недовольство качеством водоснабжения и реакцией местных властей на проблему. Об этом они сообщили в Telegram-канале «Скопин народный».

По словам горожан, воду в доме отключают по нескольку раз в месяц, а после возобновления подачи из кранов в течение нескольких дней течет желтая ржавая вода. При этом счетчики продолжают фиксировать потребление, из-за чего людям приходится платить за ресурс ненадлежащего качества.

Скопинцы утверждают, что обращения в администрацию не приводят к реальным решениям: в ответ они получают лишь шаблонные отписки, а сама проблема остается нерешенной.