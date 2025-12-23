Жители Скопина пожаловались на отсутствие холодной воды

Жители Скопина Рязанской области пожаловались на отсутствие холодной воды. Пост появился в Telegram-канале «Скопин народный».

Жители Скопина Рязанской области пожаловались на отсутствие холодной воды. Пост появился в Telegram-канале «Скопин народный».

По словам местных жителей, холодной воды нет в доме 263 по улице Карла Маркса.

«Люди собираются на работу, дети в школу, но нет холодной воды. Это издевательство над людьми!», — говорится в посте.