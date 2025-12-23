Рязань
За ущерб от петард россияне могут взыскать более 200 тысяч рублей
Если петарда попала в человека, залетела в окно или повредила имущество, потерпевший имеет право требовать компенсацию с того, кто запустил пиротехнику. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист Ярослав Остапенко.

Сумма компенсации включает ремонт или замену имущества, расходы на экспертизу и лечение, а при вреде здоровью возможна дополнительная компенсация морального вреда. В суде размер выплат определяется индивидуально: при легком вреде здоровью — 30-100 тыс. рублей, среднем — 100-200 тыс., тяжком — от 200 тыс. и выше.

Виновника также ждет штраф до 15 тыс. рублей. При тяжком вреде здоровью или крупном ущербе имуществу возможно уголовное наказание. Административная ответственность чаще всего применяется по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности и по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство.