WhatsApp* выступил с заявлением относительно ограничения его работы в России

WhatsApp* выступил с заявлением относительно ограничения его работы в России. Об этом 23 декабря пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В пресс-службе мессенджера заявили, что намерены бороться за свою аудиторию в России.

Также там отметили, что ограничение доступа к WhatsApp* в стране затронет более 100 миллиона человек.

«WhatsApp* глубоко интегрирован в ткань каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и родственников во всех регионах России. Мы стремимся бороться за наших пользователей», — отметили в сообщении.

Напомним, 22 декабря россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера. 23 декабря в Роскомнадзоре пригрозили WhatsApp* полной блокировкой.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.