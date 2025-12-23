ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Отмечается, что украинская армия за сутки потеряла около 1405 боевиков. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу и 56 беспилотников.

ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области.

Отмечается, что украинская армия за сутки потеряла около 1405 боевиков.

Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу и 56 беспилотников.

Армия России нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.