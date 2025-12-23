Виталия Гуськова избрали главой Милославского округа

22 декабря в Милославской районной администрации прошло заседание Думы Милославского муниципального округа, на котором единогласно утвердили Виталия Николаевича Гуськова на должность главы округа. Об этом пишет ИД «Пресса». Открытое голосование подтвердило его полномочия, и официальное вступление в должность состоится 25 декабря. Виталий Гуськов родился в 1985 году в Михайловском районе и имеет значительный опыт работы в муниципальных структурах этого территориального субъекта. С сентября 2013 года он занимал пост главы Милославского сельского поселения, где трудился почти десять лет. С 5 октября 2023 года по 24 декабря 2025 года он также исполняет обязанности главы администрации района.