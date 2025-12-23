В травмпункт БСМП за неделю попал 551 рязанец

176 человек обратились за помощью с переломами, 220 — с ушибами, 112 — с растяжениями, 43 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.

С 15 по 21 декабря в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 551 пациенту. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Фото: группа БСМП в «ВК».