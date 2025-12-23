В Шилове 24 декабря временно отключат электричество
В поселке Шилово Рязанской области 24 декабря запланировано временное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Шиловском РЭС.
Света не будет с 9:00 до 12:00. Ограничения затронут ряд улиц и объектов. Электроснабжение отключат:
- на четной стороне улицы Касимовской — от железной дороги до улицы Советской;
- в переулке Железнодорожном;
- на улице Спасской (нечетная сторона от улицы Советской в сторону железной дороги);
- на улице Мичуринской — с обеих сторон от железной дороги до улицы Советской.
В зону отключения также попадут магазины «Красное и Белое» и «Пятерочка».
По всем вопросам жители могут обратиться к диспетчеру Шиловского филиала АО «РОЭК» по телефону