Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
999
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 375
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 590
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 623
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанскую область пришли морозы
Арктический воздух добрался до Европейской России и уже сегодня начал влиять на погоду в Рязанской области. В Рязани 23 декабря ожидается резкое похолодание: в вечерние часы температура опустится до -14°С. Об этом сообщает Telegram-канал «Метеовести».

Морозы затронули большую часть центральной России. В средней полосе днем температура не поднимается выше -7°С, что на несколько градусов холоднее январской нормы.

Синоптики отмечают, что погода меняется очень быстро: после оттепелей регион оказался под влиянием арктических воздушных масс. На пик похолодание выйдет в ночь на 24 декабря, однако для Рязани наиболее ощутимое снижение температуры ожидается уже в вечернее время.