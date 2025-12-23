В Рязанскую область пришли морозы

Арктический воздух добрался до Европейской России и уже сегодня начал влиять на погоду в Рязанской области. В Рязани 23 декабря ожидается резкое похолодание: в вечерние часы температура опустится до -14°С.

Арктический воздух добрался до Европейской России и уже сегодня начал влиять на погоду в Рязанской области. В Рязани 23 декабря ожидается резкое похолодание: в вечерние часы температура опустится до -14°С. Об этом сообщает Telegram-канал «Метеовести».

Морозы затронули большую часть центральной России. В средней полосе днем температура не поднимается выше -7°С, что на несколько градусов холоднее январской нормы.

Синоптики отмечают, что погода меняется очень быстро: после оттепелей регион оказался под влиянием арктических воздушных масс. На пик похолодание выйдет в ночь на 24 декабря, однако для Рязани наиболее ощутимое снижение температуры ожидается уже в вечернее время.