В Рязанской области за сутки поймали более 50 водителей с тонировкой

В Рязанской области за сутки поймали более 50 водителей с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За минувшие сутки инспекторы ДПС выявили 288 нарушений ПДД. Полицейские поймали 3 пьяных водителей. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

Помимо этого, выявлены более 50 водителей с тонировкой. 14 нарушений допустили водители грузовиков.