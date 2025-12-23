В Рязанской области за год вылечили почти 700 заболевших гепатитом С

Отмечается, что динамика по охвату пациентов бесплатной современной терапией за последние годы свидетельствует о новом уровне работы в Рязанской области: за 2022 год терапию получили 18 человек; за 2023 год терапию получили 86 человек; за 2024 год терапию получили 486 пациентов; за 2025 год терапию получают 688 пациентов; за 2026 год запланировано пролечить более 700 человек.

