В Рязанской области за год вылечили почти 700 заболевших гепатитом С
В Рязанской области за год вылечили почти 700 заболевших гепатитом С. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что динамика по охвату пациентов бесплатной современной терапией за последние годы свидетельствует о новом уровне работы в Рязанской области:

  • за 2022 год терапию получили 18 человек;
  • за 2023 год терапию получили 86 человек;
  • за 2024 год терапию получили 486 пациентов;
  • за 2025 год терапию получают 688 пациентов;
  • за 2026 год запланировано пролечить более 700 человек.