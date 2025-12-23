В Рязанской области пройдет региональное родительское собрание онлайн

Родители и педагоги смогут пообщаться с заместителем председателя правительства Натальей Суворовой, и. о. министра образования Евгением Хазовым, ректором Рязанского госуниверситета Дмитрием Боковым. Темы встречи — достижения и задачи дошкольного, общего и профессионального образования. Собрание пройдет с 17:00 до 18:00.