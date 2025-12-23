В Рязанской области поймали пьяного водителя на «Волге»

Отмечается, что во вторник, 23 декабря, экипаж ДПС задержал пьяного водителя (алкотестер показал 0,504 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) на ГАЗ-31105. Инцидент произошел в Сараях на улице Ленина. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол.