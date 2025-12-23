В Рязанской области пасынок хотел зарезать отчима
В полицию обратился 61-летний житель села Тарадеи Шацкого района и сообщил, что дома родственник угрожает зарезать его ножом. Между мужчинами произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело.
