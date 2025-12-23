В Рязанской области не будет света 24 декабря

24 декабря в Клепиковском районе отключат электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации Света не будет с 12:00 до 16:00 в рабочем поселке Тума: улица Щетинкина, улица Кабаново, улица Сосновая, улица Садовая, улица Заречная. Отключение связано с плановыми работами.